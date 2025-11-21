Haustür-Vertreter: WerraEnergie warnt vor Betrügern

Unsere Empfehlung für Sie Vertreter in Ilmenau Falschaussagen an der Haustür Verkäufer wollen derzeit an Ilmenauer Haustüren Verträge abschließen. Dazu verbreiten sie unter anderem falsche Aussagen über die Stadtwerke.

Auch aus Steinbach-Hallenberg wurden Vorfälle gemeldet: Dort sprach ein unbekannter Mann mehrere Bewohner an und behauptete, es gebe neue Preisbriefe der WerraEnergie – er könne jedoch „günstigere Angebote“ vermitteln. Dabei hielt er lediglich kurz einen nicht eindeutig erkennbaren Ausweis vor. Die Betroffenen reagierten richtig und wiesen den Mann ab.