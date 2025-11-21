Haustür-Vertreter: WerraEnergie warnt vor Betrügern

Diese Personen versuchen, sich Zugang zu Haushalten zu verschaffen oder sensible Daten zu erlangen, um anschließend einen Anbieterwechsel zu erzwingen.
Die WerraEnergie GmbH warnt vor unseriösen Haustürberatern, die sich fälschlicherweise als Mitarbeitende der WerraEnergie ausgeben.
Wie Vertriebsleiter Matthias Kramolisch berichtet, häufen sich die Anfragen verunsicherter Kunden, die ungewollte Vertragsabschlüsse rückgängig machen möchten. „Die Vorgehensweise ist stets ähnlich: Es wird suggeriert, dass der Vertreter von der WerraEnergie kommt und eine Tarifprüfung durchführen möchte“, so Kramolisch. Echte Mitarbeitende der WerraEnergie weisen sich immer mit einem gültigen Dienstausweis aus, der das WerraEnergie-Logo, den Namen und ein Foto trägt.
Auch aus Steinbach-Hallenberg wurden Vorfälle gemeldet: Dort sprach ein unbekannter Mann mehrere Bewohner an und behauptete, es gebe neue Preisbriefe der WerraEnergie – er könne jedoch „günstigere Angebote“ vermitteln. Dabei hielt er lediglich kurz einen nicht eindeutig erkennbaren Ausweis vor. Die Betroffenen reagierten richtig und wiesen den Mann ab.
Die Masche verfolgt ein klares Ziel: Kunden werden unter Druck gesetzt, einen Vertrag bei einem fremden Anbieter abzuschließen – oft verbunden mit langen Bindungsfristen, unangenehmen Konditionen und versteckten Klauseln.
Die WerraEnergie appelliert eindringlich an alle Bürger, sich stets den offiziellen WerraEnergie-Ausweis vollständig vorzeigen zu lassen, keine persönlichen Daten oder Dokumente an unbekannte Vertreter herauszugeben und Personen mit unklarem Hintergrund keinen Zutritt zur Wohnung zu gewähren.
Sollte es dennoch zu einem gedrängten Vertragsabschluss gekommen sein, bietet die WerraEnergie sofort Unterstützung – per E-Mail unter kundenservice@werraenergie.de, telefonisch unter 03695 / 876036 oder in den Kundenzentren in Bad Salzungen (August-Bebel-Straße 36–38) und Schmalkalden (Hinter der Stadt 3).