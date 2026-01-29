Es ist die wichtigste Sitzung des Jahres. Ohne den Haushaltsbeschluss ist eine Stadt nicht handlungsfähig. Steinbach-Hallenberg ist die zweite Kommune in ganz Thüringen, die ihren Haushalt beschlossen hat. Noch nie hatte man den Haushalt so früh vorliegen. Es musste schnell gehen, damit Anträge für Förderungen gestellt werden können. Der Haushaltsplan wurde mit 16 Stimmen dafür und vier Gegenstimmen beschlossen.