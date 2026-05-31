Kaninchen fliegen übers Land. Wie bitte? Der Wal spuckt gerne Feuer. Was? Der Hund geht gern aufs Katzenklo. Nanu? „Das stimmt ja nicht, das stimmt ja. Du bist ein Quatscherzähler“, schmetterte Björn Sauer von der Quatschband und die Kinder sangen kräftig mit. Was aber stimmte: Ihre Haseltalgrundschule feierte ihren 30. Geburtstag. Und genau deshalb war auch der Quatscherzähler mit viel Musik und noch mehr Mitmach-Aktionen zu Gast im Schulhaus.