Rund 3,6 Millionen Euro sollen dieses Jahr aus städtischen Mitteln in die Steinbach-Hallenberger Infrastruktur fließen, kündigte Bürgermeister Markus Böttcher zur Vorstellung der neuen Haushaltseckdaten in der jüngsten Ratssitzung an. Der Gesamthaushalt steige im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,2 Millionen auf fast 26 Millionen Euro. Geplant sei auch eine Zuführung zum Vermögenshaushalt.