„Das ist ganz schön anstrengend“, sagte Mia und meinte die Herzdruckmassage am Phantom. Ricardo Hilpert hatte den Viertklässlern, bevor sie selbst üben durften, gezeigt, wie man diese Wiederbelebungsmaßnahme richtig macht. „Man kommt dabei ins Schwitzen“, waren seine Worte. Und dabei waren die Bedingungen im Flur des Feuerwehrgerätehauses nicht die schlechtesten. Im Einsatz ist der Boden meist nicht so flach. Dazu kommen Tages- und Jahreszeit. Und wo die Wehrleute Hilfe leisten müssen, können sie sich auch nicht aussuchen. Fest aber steht: In Notlagen ist ein jeder verpflichtet zu helfen.