Die Masche ist bekannt: Die Anrufer behaupten, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht. Sie fordern eine Kaution in Form von Bargeld und Wertgegenständen, mit der die Angerufenen ihre Verwandten vor einer Haft bewahren könnten. So auch in diesen Fällen. „Zum Glück erkannten alle den Betrug, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.