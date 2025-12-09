Weihnachtliche Musik, traditionelles Handwerk und kulinarischer Genuss erwartet die Besucher des Adventsfestes in Steinbach-Hallenberg am 12. und 13. Dezember. Der Weihnachtsmarkt am Wochenende kann auch eine Adresse für Fans der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ sein. Denn dort besteht die Möglichkeit, einen der Regisseure der Erfolgsserie kennenzulernen: Stefan Jonas, der laut der Internet-Enzyklopädie Wikipedia seit Beginn der Serie im Jahr 2005 mehr als 1100 Folgen von „Sturm der Liebe“ inszeniert hat, wird auf dem Markt vertreten sein.