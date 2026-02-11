Eierkartons in Grün und Blau. Renate Wilhelm hat sie von der Tafel mitgebracht und damit vor der Papiertonne gerettet. Die Kreativgruppe Heimathof ist, wie der Name schon sagt, kreativ und arbeitet obendrein nachhaltig. Doris Lessing stöbert regelmäßig im Netz und findet die schönsten Ideen. „Was mir gefällt, probiere ich aus und wenn es nicht zu schwierig ist, dann wird es gemeinsam gebastelt“, sagt sie.