Steinbach-Hallenberg: Spendenlauf-Erlös übergeben

Ein Teil der gesammelten Gelder in Höhe von 2715,84 Euro ging an den Schulförderverein (SFV), der die Veranstaltung jährliche organisiert. Der Rest geht wieder zu gleichen Teilen an zwei gemeinnützige Vereine, an die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt (3566,76 Euro) und an den Tierschutzverein „Menschen-Herz4Tiere“ (3566,76 Euro). Zum Adventsfest am Wochenende fand nun die offizielle Spendenübergabe an den Tierschutzverein statt. Mit dabei waren Luis Möcker, der Schülersprecher der Regelschule und Kristin Jäger, die Kassenwartin des Schulfördervereins.