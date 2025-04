Ein außergewöhnliches Projekt beschäftigte in den vergangenen Wochen die Fuchsgruppe des Kindergartens Sonnenkinder in Oberschönau. Wie eine Stadtsprecherin mitteilt, tauchten die Kinder dazu mit ihrer Erzieherin Dorit Kufs in die spannende Geschichte der Hallenburg ein – dem Wahrzeichen ihrer Stadt Steinbach-Hallenberg.