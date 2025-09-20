Der Gewerbeverein Steinbach-Hallenberg ist mit seinen aktuell 122 Mitgliedern ein lebendiges Netzwerk, das Wirtschaft und Gemeinschaft gleichermaßen stärkt. Mit Veranstaltungen wie der Gewerbeausstellung, den beliebten Einkaufsnächten, der „Entdeckungsreise Berufswelten“ oder dem Unternehmerfrühstück in Kooperation mit der Stadt Steinbach-Hallenberg bietet der Verein seinen Mitgliedern regelmäßig Plattformen für Austausch, Kooperation und gemeinsame Projekte – und das alles auf rein ehrenamtlicher Basis.