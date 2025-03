Ida Endter und Leila Schneider konnten sich sehr gut in die sechs Sechstklässler hinein versetzen. Die beiden Mädels hatten im vorigen Jahr auf dem berühmten Stuhl gesessen und ihr Lieblingsbuch vorgestellt. Jetzt gehörten die zwei Siebtklässlerinnen zur Jury und waren ganz entspannt. Im Gegensatz zu den sechs „Prüflingen“. So ein bisschen Lampenfieber merkte man ihnen an. Wobei alle sechs bestens vorbereitet waren. Das jeweilige Lieblingsbuch hatten sie schon in der Schule vorgestellt. Und dort gehörten sie zu den besten der Klasse. Weil sie mutig waren, lasen sie jetzt im Heimathof. Vor Publikum.