Die Gelegenheit war perfekt: Emil zog den ausrangierten Weihnachtsbaum hinter sich her. An einem Strick war das gute Stück befestigt. Sein Papa löste das Gehölz und ab ging es damit auf den großen Haufen. Der war im Laufe des Samstages mächtig gewachsen. Etliche Bäume hatten im Container auf der Spielweise über die Woche schon einen Platz gefunden. Andere wurden von Steinbach-Hallenbergern vor dem Entzünden des „Chreesöpfelsfüüchers“ dorthin gebracht. Der Berg wuchs.