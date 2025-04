Steinbach-Hallenberg: Panzer komme üwer dän Steller Barch

Am 3. Juli 1945 übergaben zurückgebliebene amerikanische Soldaten die Stadt an die russische Armee. Der von den Amerikanern kommissarisch ernannte Bürgermeister Oskar Usbeck wurde seines Amtes wieder enthoben. Ihm folgte ab dem 4. Juli der von der russischen Kommandantur ebenfalls kommissarisch ernannte Walter Ritzmann, der bis 30. November im Amt blieb und dann von Rudolf Hoffmann (KPD, später SED) abgelöst wurde. Ihre Kommandantur richteten sich die russischen Soldaten in der Webervilla in der Arzbergstraße ein. Von Misstrauen geprägt, unternahmen die sowjetischen Soldaten viele Hausdurchsuchungen und Razzien, immer auf der Suche nach unerlaubten Waffen, Essensvorräten oder versteckten Personen. Im Herbst 1945 begannen die Demontagen. Unzählige Maschinen wurden aus den örtlichen Fabriken beschlagnahmt, unter sowjetischer Beaufsichtigung zurückgebaut und in schwere Holzkisten verladen, die am Bahnhof auf ihren Abtransport warteten.