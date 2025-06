Bereits im Kindergarten war Paul Endter in einer kleinen Wintersportgruppe, die mit dem Ski-Club in Steinbach-Hallenberg zusammengearbeitet hat. So kam er früh zum Langlauf. „Ich war in der Kindheit schon immer sehr sportlich. Parallel zum Wintersport habe ich Fußball gespielt“, sagt er. Der Trainer der Nordischen Kombination wollte Paul auch in seinem Team, er entschied sich allerdings für den Langlauf, dort fühlte er sich wohl. In der zweiten Klasse musste er den Fußball aufgeben, er wollte in die nächste Trainingsstufe aufsteigen. Das hieß mehr Trainingseinheiten und kaum Zeit für andere Hobbys. Doch nur so bekam er die Möglichkeit, ins Sportgymnasium in Oberhof zu kommen.