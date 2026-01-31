„Miteinander für Steinbach“ heißt die neue Fraktion, die nun im Stadtrat in Steinbach-Hallenberg vertreten ist. Sie besteht aus zwei Mitgliedern, die schon lange kommunalpolitisch aktiv sind: Kai-Guido Jäger und André Schuckay. Jäger verließ nach Meinungsverschiedenheiten bereits im Jahr 2024 die Wählergemeinschaft Haselgrund (WGH). Im Anschluss gründete er mit dem fraktionslosen Jürgen Wirth (ÖDP/Piraten/Die Partei) eine sogenannte Ausschussgemeinschaft. Die ist die Voraussetzung, um in den kommunalen Gremien mitreden zu können. Es handelte sich um eine Gemeinschaft, die von vornherein nicht von Zuneigung geprägt war.