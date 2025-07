Sie hatte auf keinen Fall in einem Film mitwirken wollen. Na gut, Film ist übertrieben. Aber auf einer DVD geht es auch um bewegte Bilder. Bärbel Menz freute sich einst sehr, dass Emil Keller in ihren Wirtshaus „Zur Linde“ über den Volksmusikverein „Waldesrausch“, der regelmäßig in der Gaststube spielte, berichten wollte. Aber bitteschön – sie wollte da keinesfalls in Erscheinung treten.