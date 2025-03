Wohin dreht sich der Rollstuhl, wenn man an einem Rad dreht und die andere Hand den Ball hält? Rund 140 Steinbach-Hallenberger Regelschüler durften es am Mittwoch in der Haseltalhalle selbst erfahren. Behinderte Sportler des inklusiven Sportvereins RSB Thuringia Bulls zeigten ihnen, wie Rollstuhl-Basketball und Rugby mit den Rollstühlen funktioniert und erklärten in einer Fragestunde, warum es okay ist, behindert zu sagen.