Steinbach-Hallenberg: Meilerweichtel auf Erkundungstour

Für die Kinder gab es kleine Geschenke. Foto: Stadtverwaltung

Die Spende wurde für Küchengeräte verwendet, darunter ein Häcksler und ein Entsafter. Damit sollen gesunde Ernährung und praktische Erfahrungen im Alltag der Kinder weiter gefördert werden. Zum Abschluss erhielten die Kinder Einblicke in die Werkzeugwelt des Unternehmens. Staunen löste vor allem ein Miniaturflugzeug auf dem Schreibtisch des Geschäftsführers aus: ein Airbus A380. Dieser steht dort nicht ohne Grund, denn Rennsteig Werkzeuge produziert eine spezielle Zange, die bei der Bearbeitung von Kabelbäumen in dem berühmten Flugzeug zum Einsatz kommt. Viele Kinder berichteten stolz, dass Angehörige bei Rennsteig Werkzeuge arbeiten. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Mitarbeitende an drei Standorten in der Region.