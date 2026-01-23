Steinbach-Hallenberg: Meilerweichtel auf Erkundungstour

Sieben Kinder des Kindergartens Bermbach erleben eine spannende Entdeckungstour bei der Rennsteig Werkzeuge GmbH. Was sie dort alles erleben, sorgt für Staunen.
Sieben Kinder der „Großen Meilerwichtel“-Gruppe aus dem Kindergarten Bermbach haben am Donnerstag, dem 21. Januar, die Firma Rennsteig Werkzeuge GmbH besucht. Anlass war eine Spende des Unternehmens, für die sich der Kindergarten mit einem selbst einstudierten Programm bedankte.
Die Anreise erfolgte in einem Feuerwehrauto – ein besonderes Erlebnis für die Kinder. Begleitet wurden sie von ihrer Erzieherin und der Kindergartenleiterin Conny Teske. Vor Ort überreichten sie Bastelarbeiten und führten Lieder auf.
Rennsteig-Geschäftsführer Sascha Zmiskol begrüßte die Kinder persönlich. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung früher beruflicher Orientierung und das pädagogische Konzept des Kindergartens hervor. Dieser arbeitet nach den Lehren von Pfarrer Sebastian Kneipp mit Schwerpunkten auf Bewegung, Wasseranwendungen und gesunder Ernährung.
Die Spende wurde für Küchengeräte verwendet, darunter ein Häcksler und ein Entsafter. Damit sollen gesunde Ernährung und praktische Erfahrungen im Alltag der Kinder weiter gefördert werden. Zum Abschluss erhielten die Kinder Einblicke in die Werkzeugwelt des Unternehmens. Staunen löste vor allem ein Miniaturflugzeug auf dem Schreibtisch des Geschäftsführers aus: ein Airbus A380. Dieser steht dort nicht ohne Grund, denn Rennsteig Werkzeuge produziert eine spezielle Zange, die bei der Bearbeitung von Kabelbäumen in dem berühmten Flugzeug zum Einsatz kommt. Viele Kinder berichteten stolz, dass Angehörige bei Rennsteig Werkzeuge arbeiten. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Mitarbeitende an drei Standorten in der Region.