Steinbach-Hallenberg: Mehr Busse am Wochenende

Auf der Linie 448 (Schmalkalden – Oberhof über Steinbach-Hallenberg) fahren samstags und sonntags nun vier Busse nach Oberhof. Die nun attraktiveren Abfahrtszeiten ab Rathaus liegen unter anderem bei 8.35 Uhr und 10.35 Uhr. Zuvor waren es 7.55 Uhr und 11.55 Uhr. Fahrten nach Schmalkalden entfallen am Wochenende, eine Weiterreise sei jedoch im Zwei-Stunden-Takt per Bahn möglich. Auch die Linie 447 (Suhl – Schmalkalden über Steinbach-Hallenberg) wird ausgebaut: Statt nur einer Verbindung gibt es am Wochenende jetzt vier Fahrten ab Bahnhof Steinbach-Hallenberg nach Zella-Mehlis und zurück - um 11.23 Uhr, 13.23 Uhr, 17.23 Uhr und 19.23 Uhr.