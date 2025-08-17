Steinbach-Hallenberg: Mehr Busse am Wochenende

Seit dem 10. August gibt es auf den Buslinien 448 und 447 erweiterte Fahrpläne am Wochenende. Ziel sei es, die Ortsteile besser zu verbinden und die Anbindung an die Ausflugsziele in der Region zu verbessern, teilt eine Rathaussprecherin mit.
In Steinbach-Hallenberg gibt es wieder mehr Busverbindungen – eine deutliche Verbesserungen für Reisende, heißt es aus dem Rathaus.
Auf der Linie 448 (Schmalkalden – Oberhof über Steinbach-Hallenberg) fahren samstags und sonntags nun vier Busse nach Oberhof. Die nun attraktiveren Abfahrtszeiten ab Rathaus liegen unter anderem bei 8.35 Uhr und 10.35 Uhr. Zuvor waren es 7.55 Uhr und 11.55 Uhr. Fahrten nach Schmalkalden entfallen am Wochenende, eine Weiterreise sei jedoch im Zwei-Stunden-Takt per Bahn möglich. Auch die Linie 447 (Suhl – Schmalkalden über Steinbach-Hallenberg) wird ausgebaut: Statt nur einer Verbindung gibt es am Wochenende jetzt vier Fahrten ab Bahnhof Steinbach-Hallenberg nach Zella-Mehlis und zurück - um 11.23 Uhr, 13.23 Uhr, 17.23 Uhr und 19.23 Uhr.
Die Änderungen richten sich vor allem an Ausflügler und Pendler. Der aktuelle Fahrplan steht online und an den Haltestellen zur Verfügung. Für den neuen Fahrplan seien viele Gespräche geführt und Anstrengungen unternommen worden.
Mit diesen Anpassungen sollen vor allem Ausflügler und Pendler von und nach Oberhof sowie in Richtung Zella-Mehlis flexibler unterwegs sein. Die kompletten Fahrpläne der Meininger Busbetriebs GmbH (MBB), inklusive der Linien von Schmalkalden bis nach Gehlberg beziehungsweise von Schmalkalden bis nach Suhl und zurück sind ab sofort online abrufbar, unter anderem auf der MBB-Internetseite:
www.mbb-mgn.de/linienverkehr