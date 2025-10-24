 
Steinbach-Hallenberg Mann baut Unfall und beleidigt Frau

Ein 70-Jähriger baut in Steinbach-Hallenberg einen Unfall, hält kurz an, wird ausfällig und fährt weiter. Vielleicht war er betrunken.

Die Polizei im Einsatz. Symbolbild. Foto: picture alliance/dpa

Ein 70-jähriger Autofahrer war am Donnerstagmittag in der Hallenburgstraße in Steinbach-Hallenberg unterwegs. Nach einer Rechtskurve, so berichtet die Polizei, kam er zu weit auf die Gegenfahrspur und touchierte mit seinem Auto ein entgegenkommendes Fahrzeug. An dessen Steuer saß eine Frau. Beide Fahrer hielten an und die Frau sprach den 70-Jährigen auf den Unfall an. Der Mann erwiderte mit einer Beleidigung, stieg in sein Auto und fuhr davon.

Die Ermittlungen der Polizei führten zum Verursacher. Die Polizisten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann. Weil nicht sicher war, ob er bereits zur Unfallzeit alkoholisiert war oder erst im Anschluss trank, wurden ihm im Krankenhaus zwei Blutproben abgenommen. Außerdem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.