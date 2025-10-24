Steinbach-Hallenberg: Mann baut Unfall und beleidigt Frau

Ein 70-jähriger Autofahrer war am Donnerstagmittag in der Hallenburgstraße in Steinbach-Hallenberg unterwegs. Nach einer Rechtskurve, so berichtet die Polizei, kam er zu weit auf die Gegenfahrspur und touchierte mit seinem Auto ein entgegenkommendes Fahrzeug. An dessen Steuer saß eine Frau. Beide Fahrer hielten an und die Frau sprach den 70-Jährigen auf den Unfall an. Der Mann erwiderte mit einer Beleidigung, stieg in sein Auto und fuhr davon.