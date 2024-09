Der „Erste Ostdeutsche Projektcircus Andre Sperlich“ sei mit seiner Arbeit an Schulen immer wieder eine Attraktion für Kinder. In den vergangenen Jahren gastierte er bereits an vielen Schule der Region, nun steht er in Steinbach-Hallenberg. Am brütend heißen Sonntagmorgen haben Schüler, Eltern und Zirkusleute das Kuppelzelt an der Haseltalgrundschule aufgebaut.