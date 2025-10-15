Steinbach-Hallenberg: Malwettbewerb zur Einkaufsnacht

 
Steinbach-Hallenberg lädt am nächsten Samstag wieder zur „Schdaaimicher Einkaufsnacht“ mit einem Malwettbewerb für Kinder ein.

 
Einkaufsnacht 2024: Am 25. Oktober ist es wieder soweit. Foto: Annett Recknagel

Am Samstag, 25. Oktober 2025, lädt die Stadt Steinbach-Hallenberg zur achten Auflage der „Schdaaimicher Einkaufsnacht“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Innenstadt und bietet ein vielfältiges Programm aus Musik, kulinarischen Angeboten und verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte.

Neben dem Einkaufserlebnis unter Lichtern und Livemusik steht in diesem Jahr auch der künstlerische Nachwuchs im Mittelpunkt: Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren sind aufgerufen, sich am Malwettbewerb „Meine leuchtende Einkaufsnacht“ zu beteiligen. Gesucht werden Bilder, die die Einkaufsnacht aus Sicht der Kinder in bunten Farben darstellen – ob Menschen, Musik, Lichter oder Feuerwerk. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einsendeschluss für die Kunstwerke ist der 20. Oktober 2025. Abgegeben werden können die Bilder bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 46. Auf der Rückseite sollen Name und Handynummer vermerkt sein. Die schönsten Bilder werden mit einem besonderen Preis ausgezeichnet: Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen gemeinsam mit einer Begleitperson das große Feuerwerk um 22 Uhr von der Aussichtsplattform der Kirche aus verfolgen.

Damit Kinder unter 16 Jahren an dieser Aussicht teilnehmen dürfen, ist im Falle eines Gewinns ein unterschriebener Muttizettel der Eltern erforderlich.

Die Stadt, der Gewerbeverein und zahlreiche Einzelhändler wollen mit der Einkaufsnacht das Gemeinschaftsgefühl stärken und Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Erlebnis bieten.