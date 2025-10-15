Steinbach-Hallenberg: Malwettbewerb zur Einkaufsnacht

Neben dem Einkaufserlebnis unter Lichtern und Livemusik steht in diesem Jahr auch der künstlerische Nachwuchs im Mittelpunkt: Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren sind aufgerufen, sich am Malwettbewerb „Meine leuchtende Einkaufsnacht“ zu beteiligen. Gesucht werden Bilder, die die Einkaufsnacht aus Sicht der Kinder in bunten Farben darstellen – ob Menschen, Musik, Lichter oder Feuerwerk. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einsendeschluss für die Kunstwerke ist der 20. Oktober 2025. Abgegeben werden können die Bilder bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 46. Auf der Rückseite sollen Name und Handynummer vermerkt sein. Die schönsten Bilder werden mit einem besonderen Preis ausgezeichnet: Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen gemeinsam mit einer Begleitperson das große Feuerwerk um 22 Uhr von der Aussichtsplattform der Kirche aus verfolgen.