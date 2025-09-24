Am Freitag und am Samstag bringt die Gruppe die Komödie „Happy Birthday“ auf die Bühne des „Ideenkombinats Am Arzberg“ (IKA) in der Rotteroder Straße 48. Der Einlass beginnt jeweils um 19 Uhr, Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information für zehn Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro. Zusätzlich werden Getränke und Snacks vor Ort verkauft.
Steinbach-Hallenberg Laientheater „Spiellust“ zeigt Komödie
Redaktion 24.09.2025 - 07:00 Uhr