 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Laientheater „Spiellust“ zeigt Komödie

Steinbach-Hallenberg Laientheater „Spiellust“ zeigt Komödie

Das Laientheater „Spiellust“ lädt am 26. und 27. September zu zwei unterhaltsamen Theaterabenden ein.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Steinbach-Hallenberg: Laientheater „Spiellust“ zeigt Komödie
1
Die Laientheatergruppe „Spiellust“ ist relativ neu im Haseltal. Am Wochenende feiern die Darsteller Premiere mit einer Komödie. Foto: privat

Am Freitag und am Samstag bringt die Gruppe die Komödie „Happy Birthday“ auf die Bühne des „Ideenkombinats Am Arzberg“ (IKA) in der Rotteroder Straße 48. Der Einlass beginnt jeweils um 19 Uhr, Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information für zehn Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro. Zusätzlich werden Getränke und Snacks vor Ort verkauft.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Adventsmarkt Haseltal: Stollenspende für neue Theatergruppe

04.12.2024 17:13 Adventsmarkt Haseltal Stollenspende für neue Theatergruppe

Zum Steinbach-Hallenberger Adventsfest am 13./14. Dezember wird er wieder angeschnitten, der möglicherweise längste Stollen Thüringens. Traditionsgemäß für den guten Zweck, diesmal für die neue Laiendarstellergruppe.

Die Theatergruppe „Spiellust“ hat sich im vergangenen Jahr unter Leitung von Bianca Strickmann gegründet und feierte in der Vorweihnachtszeit mit Auftritten auf dem Adventsmarkt in Steinbach-Hallenberg und zur Seniorenweihnacht in Viernau ihre ersten Auftritte. Nun bringen sie ihre erste Komödie auf die Bühne und freuen sich auf viele Besucher. Veranstalter ist diesmal der Förderverein Heimathof Steinbach-Hallenberg. Weitere Informationen sind über die Tourist-Information erhältlich.