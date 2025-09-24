Steinbach-Hallenberg: Laientheater „Spiellust“ zeigt Komödie

Die Theatergruppe „Spiellust“ hat sich im vergangenen Jahr unter Leitung von Bianca Strickmann gegründet und feierte in der Vorweihnachtszeit mit Auftritten auf dem Adventsmarkt in Steinbach-Hallenberg und zur Seniorenweihnacht in Viernau ihre ersten Auftritte. Nun bringen sie ihre erste Komödie auf die Bühne und freuen sich auf viele Besucher. Veranstalter ist diesmal der Förderverein Heimathof Steinbach-Hallenberg. Weitere Informationen sind über die Tourist-Information erhältlich.