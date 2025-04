Die neue Kunstausstellung setze somit einen besonderen Akzent zum Rathausjubiläum. Ein besonderer Dank ging an Denise Fleischmann, die die Idee zu dieser Ausstellung geboren und beharrlich vorangetrieben habe, lobte Burgvogt Stephan Herwig in seiner Laudatio. Die Kunstausstellung reihe sich ein in eine lebendige Tradition in der Haseltalstadt. Angefangen vom Brunnen auf dem Rathausplatz, den der Frankfurter Künstler Claus Bury schuf. Über die Kunstschaufenster von Severine Bebek und die Werke der heimischen Schmiede bis hin zu den Ausstellungen im Metallhandwerksmuseum und den Werken, die während der internationalen Schmiedetreffen entstehen.