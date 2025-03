Bereits zum 100. Jubiläum im Jahr 2019 erinnerten die Einwohner mit einer Veranstaltung am Originalschauplatz an das Ereignis. Nun soll die Beinahekatastrophe für Urlauber das ganze Jahr über erlebbar werden. Die Touristiker haben sich dafür ein spektakuläres Bauprojekt an der Hallenburg ausgedacht: Ein künstlicher Wasserfall soll den Weg des riesigen Felsbrockens von der Burg ins Tal nachzeichnen, teilte eine Touristikerin der Haseltalstadt am 1. April mit.