„Ich habe da einen Kumpel.“ Dieser Satz, ausgesprochen von Seminarfachlehrer Matthias Keller, sollte bei vier Gymnasiasten einen Dominoeffekt auslösen. Armin Recknagel, Johanna Jäger, Nathalie John und Hanna Recknagel nämlich suchten nach einer Besonderheit, einem Eyecatcher. Mitte Februar steht das Kolloquium am Philipp-Melanchthon-Gymnasium im Plan. Und damit wollen sie punkten. Schließlich haben die vier viel Zeit in ihre Seminarfacharbeit gesteckt. Das Thema lautet „Welchen Nutzen hat eine nachhaltige Kräutervielfalt?- Die Planung einer Kräuterspirale am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Schmalkalden“. In gut zwei Wochen, gilt es, das Geschriebene zu verteidigen.