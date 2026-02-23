Steinbach-Hallenberg: Kinder feiern Winter-Olympiade

Die Idee entstand gemeinsam mit den Kindern. In Gesprächen ging es darum, dass bei Olympischen Spielen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt antreten – und dass auch zwei Athleten aus Steinbach-Hallenberg dabei sind. Anschließend entwickelten die Mädchen und Jungen eigene Disziplinen für das Kita-Gelände.