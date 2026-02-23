 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Kinder feiern Winter-Olympiade

Steinbach-Hallenberg Kinder feiern Winter-Olympiade

In der Kita „Haseltal“ in Steinbach-Hallenberg wird der Garten zur Winter-Olympiade. Mit Schneebällen und Rodeln erleben die Kinder einen besonderen Tag.

Steinbach-Hallenberg: Kinder feiern Winter-Olympiade
1
Der Schnee kam den Kindern in Steinbach-Hallenberg gerade recht. Foto: Stadtverwaltung

In der Kita „Haseltal“ hat ein erneuter Schneefall für Begeisterung gesorgt: Der Garten verwandelte sich noch einmal in eine Winterlandschaft – und wurde zum Schauplatz einer spontanen Kindergarten-Olympiade.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Idee entstand gemeinsam mit den Kindern. In Gesprächen ging es darum, dass bei Olympischen Spielen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt antreten – und dass auch zwei Athleten aus Steinbach-Hallenberg dabei sind. Anschließend entwickelten die Mädchen und Jungen eigene Disziplinen für das Kita-Gelände.

Zu Beginn erklang die olympische Hymne. Foto: Stadtverwaltung

Mit dem Erklingen der olympischen Hymne begann der sportliche Vormittag. Auf dem Programm standen Biathlon-Schießen, Zielwerfen mit Schneebällen und Wettrodeln. Außerdem bauten die Kinder einen Schneemann, der den Garten schmückte.

Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmenden eine Urkunde. Danach konnten sich die Kinder an einer kleinen „olympischen Candy-Bar“ stärken.