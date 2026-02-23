Steinbach-Hallenberg: Kinder feiern Winter-Olympiade

In der Kita „Haseltal“ hat ein erneuter Schneefall für Begeisterung gesorgt: Der Garten verwandelte sich noch einmal in eine Winterlandschaft – und wurde zum Schauplatz einer spontanen Kindergarten-Olympiade.
In der Kita „Haseltal“ in Steinbach-Hallenberg wird der Garten zur Winter-Olympiade. Mit Schneebällen und Rodeln erleben die Kinder einen besonderen Tag.
In der Kita „Haseltal“ hat ein erneuter Schneefall für Begeisterung gesorgt: Der Garten verwandelte sich noch einmal in eine Winterlandschaft – und wurde zum Schauplatz einer spontanen Kindergarten-Olympiade.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Idee entstand gemeinsam mit den Kindern. In Gesprächen ging es darum, dass bei Olympischen Spielen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt antreten – und dass auch zwei Athleten aus Steinbach-Hallenberg dabei sind. Anschließend entwickelten die Mädchen und Jungen eigene Disziplinen für das Kita-Gelände.
Mit dem Erklingen der olympischen Hymne begann der sportliche Vormittag. Auf dem Programm standen Biathlon-Schießen, Zielwerfen mit Schneebällen und Wettrodeln. Außerdem bauten die Kinder einen Schneemann, der den Garten schmückte.
Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmenden eine Urkunde. Danach konnten sich die Kinder an einer kleinen „olympischen Candy-Bar“ stärken.