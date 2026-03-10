Die kleine Pauline kuschelte auf dem Arm mit ihrem Papa, Luca schlief noch tief und fest in seinem Kinderwagen und Jakob machte es sich in der Babytrage an Papas Bauch bequem. Auch Luis gehört zu den Babys, die im zweiten Halbjahr – also von Juli bis Dezember 2025 – in Steinbach-Hallenberg das Licht der Welt erblickten. Zum Babyempfang waren alle 15 Neuankömmlinge am Montagnachmittag ins Rathaus eingeladen.