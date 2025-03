Bückware gefällig? Für Schnäppchenjäger kein Problem. Um eine Babymütze für nur einen Euro zu ergattern, musste man am Sonntag auch schon mal in die Knie gehen. Am Stand, der ganz hinten in der Sporthalle sein Domizil hatte, war das der Fall. Doch nicht nur dieser Stand war gut mit Menschen gefüllt, auch an allen anderen Tischen herrschte ein fröhliches Wühlen.