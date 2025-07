Einen spannenden Ausflug erlebten 13 Kinder der großen Schulanfängergruppe des städtischen Kindergartens Haseltal am vergangenen Dienstag im Ideenkombinat am Arzberg (IKA). Das Team des neuen Kreativzentrums in Steinbach-Hallenberg empfing die Gruppe gemeinsam mit einer Erzieherin und einem Erzieher, teilt IKA-Vorsitzender Stefan Usbeck mit.