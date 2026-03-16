Pinkfarbene und rosa Azaleen auf der Bühne. Fröhlicher Gospelgesang. Abwechselnd rosa und lila schimmerndes Licht. Und eine Kirchenrätin im pinken T-Shirt, die sich obendrein eine knallpinke Stola umhängte. Das alles mitten in der Passionszeit? Der Zeit, in der das Leiden Christi im Mittelpunkt steht, auf den Altären eigentlich keine Blumen stehen und selbst die Musik bedächtig und leise gewählt wird. Schließlich wird des Leidens von Jesus Christus gedacht.