Das war ein Gewusel. Zehn Mannschaften hielt es nicht länger am Rande der Johannes-Menz-Arena. Die Mädchen und Jungen aus acht Kindertagesstätten wollten endlich das Leder treten. Ein bisschen trainiert hatten sie in ihren Einrichtungen schon. Natürlich waren sie hoch motiviert. T-Shirts waren bemalt worden, ein Land hatte man sich ausgesucht, auch eine eigene Hymne. Und dann ging es los. Die Mannschaften zogen aufs Feld. Mit Hymne, Fahne und viel Tamtam.