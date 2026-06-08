Das war ein Gewusel. Zehn Mannschaften hielt es nicht länger am Rande der Johannes-Menz-Arena. Die Mädchen und Jungen aus acht Kindertagesstätten wollten endlich das Leder treten. Ein bisschen trainiert hatten sie in ihren Einrichtungen schon. Natürlich waren sie hoch motiviert. T-Shirts waren bemalt worden, ein Land hatte man sich ausgesucht, auch eine eigene Hymne. Und dann ging es los. Die Mannschaften zogen aufs Feld. Mit Hymne, Fahne und viel Tamtam.
Steinbach-Hallenberg Fußball-WM im Miniformat
Annett Recknagel 08.06.2026 - 17:40 Uhr