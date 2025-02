Nach einer Erläuterung der Aufgaben für den Vorsitz wurden mögliche Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen. In geheimer Wahl wurde anschließend Frank Rothämel einstimmig zum ersten Vorsitzenden des Seniorenbeirates gewählt. Frank Rothämel wohnt im Ortsteil Altersbach und ist dort bereits engagiert. Als stellvertretende Vorsitzende setzte sich Ingrid Schoenenburg in einer weiteren geheimen Wahl durch. Sie wohnt in Rotterode und bringt ebenfalls umfassende Erfahrungen in der Seniorenarbeit mit. Ihr großes Engagement für die Belange ältere Menschen in ihrem Ortsteil ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.