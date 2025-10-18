Drei Schwimmbäder in einer Kleinstadt und die nächsten erreichbaren sind nicht weit weg: Es braucht nicht viel, um das Luxusproblem Steinbach-Hallenbergs zu erkennen. Gleichzeitig hängen die Menschen der Region an allen drei Bädern. Während allerdings in den kleineren Einrichtungen in Bermbach und Oberschönau über die Jahre einiges erneuert wurde, ist der Sanierungsstau in der Kernstadt so alt, wie das Bad selbst.