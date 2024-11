Wie die Polizei am Sonntag berichtete, übergab eine Frau am Freitagnachmittag in Steinbach-Hallenberg nach einem Schockanruf eine hohe Geldsumme. Die Unbekannten hatten vorher bei der Dame angerufen. Sie behaupteten, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Unfall verursacht.