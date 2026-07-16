„Kugelrund – wir fertigen einen coolen Untersetzer aus Holzkugeln“ – so anspruchsvoll klang das gar nicht. Aber weit gefehlt. Die Geduld der Ferienkinder wurde mit dem Projekt schon herausgefordert. „So lang wie der Faden ist auch meine Geduld“, bemerkte Felix. Und FSJlerin Clara Holland-Jopp kündigte eine Fadenverlängerung an. Immerhin mussten 60 Kugel vorschriftsmäßig verknüpft werden. Ein brauner und ein orangefarbener Faden halfen dabei. Und die Art und Weise des Auffädelns.