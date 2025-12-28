Kürzlich hat Karl-Heinz Büchel zum 365. Mal den Wasserfluss im historischen Felsenkeller der Gaststätte „Waldschlösschen“ in der Oberhofer Straße gemessen. Seit mittlerweile mehr als einem Jahr hat er seine Messungen systematisiert und intensiviert. Zweimal am Tag erhebt er Daten: Morgens notiert er die gefallenen Niederschläge. Abends geht er in das 165 Jahre alte Gemäuer und hält einen Becher unter die Stelle, wo je nach Witterung mehr oder weniger Wasser durch das Gestein eindringt. Er misst die Menge des Wassers, die in einer Minute im Becher landet, und kann die gewonnenen Daten so quantifizieren und auswerten.