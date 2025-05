Zur Siegerehrung gab es Bronze für die Steinbach-Hallenbergerinnen, allerdings nur, wegen des schlechteren Korbverhältnisses. Foto: privat

Ein ums andere Mal führten sehenswerte Spielzüge zu Korbversuchen. Besonders zu Beginn fehlte aber die nötige Ruhe unter dem Korb und so wurden viele Punkte leicht verschenkt. Mit einer besseren Wurfquote wäre ein besseres Ergebnis als das 14:24 herausgesprungen. In diesem Duell spürten die Mädchen aber schon, dass in ihnen mehr steckt und sie auch gegen Vereinsspielerinnen mithalten können.