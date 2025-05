Es gibt Begegnungen, die verändern alles. So war es bei Ulrike (63) und Bodo (61), die sich am 26. Mai 2007 zum ersten Mal in die Augen schauten. Liebe auf den ersten Blick, gewachsen aus gemeinsamen Werten, Lebensfreude und einer tiefen Verbundenheit mit der Natur. Genau 18 Jahre später, am 26. Mai 2025, gaben sie sich das Jawort – an dem Ort, der für sie längst zu einer zweiten Heimat geworden ist: im Thüringer Wald, in Steinbach-Hallenberg.