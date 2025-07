Hausaufgaben mitten in Ferien. „Ein Albtraum“, kommentierte der zehnjährige Felix und lachte. Das war natürlich nicht ernst gemeint. Am Ende erledigte er die Hausaufgaben in Schönschrift und besonders akkurat. Denn: Das jüngste Projekt im Steinbach-Hallenberger Heimathof ließ die sieben Mädchen und Jungen gar nicht mehr los. „Es ist ganz schön anspruchsvoll, aber auch sehr spannend“, meinte Felix und schnappte sich die Tube Kleber. Damit strich er verschiedene Papierstreifen ein. Fünf davon bildeten den Stamm eines Baumes. Ein Familienstammbaum sollte entstehen. Die Krone setzte sich aus noch mehr „Schnipseln“ zusammen. Das sollte alles möglichst ordentlich aussehen, denn zwischen die Äste wurden kleine Kreise geklebt. Darauf standen dann die Namen der Familienangehörigen.