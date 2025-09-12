Gerhard Usbeck kann seine Tante Anna noch hören: „Da hinten rennt der Osterhase durch den Garten.“ Natürlich habe er das damals als Fünfjähriger geglaubt und sich sofort auf die Suche begeben. Der Garten hinter seinem Wohnhaus in der Steinbach-Hallenberger Hauptstraße 107 gehörte einst der Schwester seiner Oma. Früher habe es hier ein „bisserl wüst“ ausgesehen. Die Beete habe es auch schon gegeben, aber eben auch viel Wildwuchs und jede Menge Brennnesseln.