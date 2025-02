Markus Böttchers Konkurrent im Rennen um das Bürgermeisteramt hatte zur Veranstaltung am vergangenen Freitag in Steinbach-Hallenberg eine mangelnde Bürgerfreundlichkeit des Rathauses angeprangert (die Heimatzeitung berichtete). Bürger stünden mit ihren Anliegen mehr und mehr vor verschlossenen Rathaustüren, müssten klingeln oder einen Termin vereinbaren. So jedenfalls habe auch der Wirt des Lindenhofs die Thematik geschildert. Weder im Netz noch an der Rathaustür seien Öffnungszeiten des Hauses zu finden.