Schülergruppen arbeiten sich in ein Thema ein und tauschen ihre Arbeitsergebnisse anschließen in einer Galerie-ähnlichen Präsentation aus, die von anderen Teilnehmern und Gästen begutachtet werden – ein sogenannter Galeriewalk hat am vergangenen Donnerstag bereits zum zweiten Mal an der Regelschule stattgefunden.