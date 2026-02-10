Zuerst „Happy Birthday“ für Amy. Danach „Cordula Grün“ und schon versuchten sich Leopold Diller, Oliver Bickel und Max Recknagel aus der Klasse 5a an der ersten Höhe. Bei 95 Zentimetern ging es los. Alle drei Jungs „überflogen“ sie. Die Höhe allein aber machte es nicht. Schließlich sollte es bis zum Schluss spannend bleiben. Deshalb erfolgte die Bewertung nach einem Punktesystem, bei dem auch Alter und Geschlecht eine Rolle spielen. Für die 41 Mädchen und Jungen, die an der zwölften Auflage „Hochsprung mit Musik“ teilnahmen, hieß es also – dabei bleiben und alles geben.