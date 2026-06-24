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  6. An der Haselpipe gibt’s jetzt Eis

Steinbach-Hallenberg An der Haselpipe gibt’s jetzt Eis

Bei rund 36 Grad ist am Jugendtreff Haselpipe eine weitere Eishütte eröffnet worden. Die Idee dafür war erst wenige Wochen zuvor im Jugendbeirat aufgegriffen worden.

Steinbach-Hallenberg: An der Haselpipe gibt’s jetzt Eis
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Paul Marr vom Jugendbeirat und Stadtsprecherin Kathleen Straßenmeyer eröffnen die Eishütte an der Haselpipe. Foto: privat

Eis statt Freibad: Bei hochsommerlichen Temperaturen ist am Freitag die dritte Eishütte in Steinbach-Hallenberg eröffnet worden. Der neue Standort befindet sich am Jugendtreff Haselpipe im Gewerbegebiet „Am Schertzer“.

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Neue Eishütte wertet Jugendtreff Haselpipe auf

Die Hütte ergänzt die bisherigen Angebote in der Stadt und soll den Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien weiter aufwerten. Entstanden war die Idee bei einem Besuch der Thüringer Sozialministerin Katharina Schenk Anfang April. Was zunächst eher scherzhaft zur Sprache kam, wurde anschließend im Jugendbeirat weiterverfolgt.

Der Jugendbeirat hat sich für die Hütte eingesetzt. Foto: privat

Ende April stellten die Beteiligten das Vorhaben dort vor, am 2. Juni stimmte der Jugendbeirat in öffentlicher Sitzung mit deutlicher Mehrheit zu. Bei der Eröffnung hob dessen Vorsitzender Paul Marr vor allem die schnelle Umsetzung hervor.

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Möglich wurde diese auch, weil eine vollständig ausgestattete Eishütte übernommen werden konnte. Dabei handelt es sich nach Angaben von Betreiberin Kathleen Straßenmeyer um die frühere Eishütte aus Unterschönau. Dadurch sei es möglich gewesen, den neuen Standort innerhalb weniger Wochen einzurichten.

36 Grad zur Eröffnung

Zur Eröffnung am Freitag herrschten Temperaturen von rund 36 Grad. Zwar zog es manche Besucher angesichts der Hitze eher ins Freibad, doch die Verantwortlichen sehen die Eishütte als dauerhaftes Angebot. Sie soll auch in den kommenden Wochen und Monaten ein zusätzlicher Anlaufpunkt an der Haselpipe sein.

Die Stadt dankte den Mitgliedern des Jugendbeirats sowie weiteren Unterstützern und Helfern, die das Projekt von der Idee bis zur Eröffnung begleitet hatten.