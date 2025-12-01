Die Uhr ist stehen geblieben. Am Bahnhof geht so etwas gar nicht. „Ich muss unbedingt an neue Batterien denken“, sagt Ralf Holland-Nell. Mittlerweile dürfte die Zeit am Bahnhof Hermannsberg wieder richtig angezeigt werden. Längst sind die Jalousien der beiden Schaufenster des ehemaligen Fischgeschäftes von Armin Hoffmann gegenüber des Steinbach-Hallenberger Rathauses geliftet. Wie immer drehen in der Vorweihnachtszeit dort Modelleisenbahnen ihre Runden. Am vergangenen Freitag schufen die Modelleisenbahnfreunde aus dem Haselgrund die letzten Voraussetzungen, um Einheimischen und Gästen wieder zwei liebevoll dekorierte Schaufenster zu präsentieren.