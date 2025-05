Kaum ist das größte Motorsportevent in der Stadt Sonneberg mit „6h rund um das Sonneberger Reiterlein“ Geschichte, gab es am Himmelfahrtstag Bollerwagenalarm an der Rennstube am Schächer im Sonneberger Ortsteil Steinbach. Grünewald Motorsport e.V. hatte zur Vatertagseinkehr eingeladen und den Bollerwagenparkplatz geöffnet. Eine „Kalta Ant“ gabs obendrauf für die Einkehrer mit Bollerwagen. Die Mitglieder des Vereins kredenzten kleine Speisen und Durstlöscher im hervorragend gestalteten Ambiente der Schächerhütt.