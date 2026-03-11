Beim Landesklasse-Match zwischen dem SV 08 Steinach und dem SV 1921 Walldorf (2:2) war nicht nur das länderübergreifende Schiedsrichterkollektiv – an der Pfeife Jan Vogt aus Bad Berka, seine Assistenten Eric Bregulla aus Kabelsketal (Verein Motor Halle) Sachsen-Anhalt und Luca Gesch (Verein Spandauer Kickers) aus Berlin – vor Ort. Nein, es war die gesamte Förderkadergruppe der „Rennsteiger“ in Steinach. Sie absolvierte erstmals in diesem Jahr eine Wochenendfortbildung in Bad Blankenburg – mit Gästen aus zwei anderen Bundesländern (Sachsen-Anhalt und Berlin) und acht weiteren Unparteiischen.