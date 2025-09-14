Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge meldet sich der SV 08 Steinach eindrucksvoll zurück und feiert beim 4:3-Heimsieg gegen Siebleben den so wichtigen zweiten Saisonsieg (wir berichteten). Im Mittelpunkt: Bastian Leipold, der mit einem furiosen Dreierpack nicht nur zum Matchwinner avanciert, sondern auch den Fellberg zum Beben bringt. Der Offensivspieler gibt sich jedoch bescheiden und stellt das Team in den Vordergrund – Ehrenmann eben.